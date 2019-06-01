Bugünkü
Takvim

Kayıp Ayşe arkadaşının evinden çıktı

Antalya ailesiyle yaşayan lise öğrencisi , salı akşamı arkadaşıyla gezeceğini söyledi. Bir daha da geri dönmedi. Meraklanan aile bireyleri, kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kayıp kızı bir arkadaşının evinde buldu.

Ayşe’den iyi haber
Antalya Alanya'da ailesiyle yaşayan lise öğrencisi Ayşe Tarakçı (15), salı akşamı arkadaşıyla gezeceğini söyledi. Evinden çıkan genç kız, bir daha da geri dönmedi. Meraklanan aile bireyleri, kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kayıp kızı bir arkadaşının evinde buldu. Tarakçı, ailesine teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKayıp Ayşe arkadaşının evinden çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri