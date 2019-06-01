Kayıp Ayşe arkadaşının evinden çıktı

Antalya Alanya'da ailesiyle yaşayan lise öğrencisi Ayşe Tarakçı (15), salı akşamı arkadaşıyla gezeceğini söyledi. Evinden çıkan genç kız, bir daha da geri dönmedi. Meraklanan aile bireyleri, kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kayıp kızı bir arkadaşının evinde buldu. Tarakçı, ailesine teslim edildi.