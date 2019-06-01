Türkiye'den yıllar önce İngiltere'ye giden Türk genci Atakan Atay, Helena Karina ile evlenerek mutlu bir yaşam sürüyordu. Ancak çiftin mutluluğu, İngiliz Helena Karina Atay'ın aşırı alkole düşkünlüğü nedeni ile bozuldu. Birkaç kez ayrılmak isteyen Atakan Atay ve eşi Helena Karina, her seferinde barışarak evliliklerini sürdürmeye başladı. Newcastle'da otel ve market işine giren Atakan Atay'ın işlerinin büyümesi ve çiftin iki çocuğunun olması, Helena Karina Atay'ı alkolden biraz uzaklaştıramadı. Geçen yıl Helena Karina Atay'ın evliliklerinde alkol yüzünden olan tartışmalar iyice büyüdü.
18 Ekim 2018'de Newcastle Upon Tyne'da Atay çiftinin oturdukları evde, yine alkol yüzünden tartışma başladı. Helena gece yarısı dışarı çıkarak alkol almak istedi. Bu sırada onu durdurmak isteyen kocasını mutfaktan aldığı bıçak ile kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Atakan Atay (42), bıçaklandıktan sonra acil servisi aradı. Olay yerine gelen acil servise alkolik İngiliz kadın Helena kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve doktorlar mutfak camından içeriye girerek Atay'ı kurtarmak istediler. Ancak Atay, olay yerinde can verdi. Atakan Atay, kendisi gibi Londra'da yaşayan ağabeyi Efkan Atay ve akrabaları tarafından İstanbul'a getirilerek toprağa verildi. Atakan'ın 42 yaşındaki eşi Helena da cezaevine konuldu. Öldürülen Türk olunca, İngiliz adaletsizliği de devreye girdi. 7'si kadın 5'i erkek, 12 kişiden oluşan jüri, Helena'nın eşi Atakan'ı "İstemeyerek bıçakla yaraladığı" iddiasıyla 14 yıl ceza verdi. Helena bu cezanın sadece 7 yılını cezaevinde geçirmesine hükmetti. Aile de buna isyan etti.
MEVLÜT YÜKSEL
18 Ekim 2018'de Newcastle Upon Tyne'da Atay çiftinin oturdukları evde, yine alkol yüzünden tartışma başladı. Helena gece yarısı dışarı çıkarak alkol almak istedi. Bu sırada onu durdurmak isteyen kocasını mutfaktan aldığı bıçak ile kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Atakan Atay (42), bıçaklandıktan sonra acil servisi aradı. Olay yerine gelen acil servise alkolik İngiliz kadın Helena kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve doktorlar mutfak camından içeriye girerek Atay'ı kurtarmak istediler. Ancak Atay, olay yerinde can verdi. Atakan Atay, kendisi gibi Londra'da yaşayan ağabeyi Efkan Atay ve akrabaları tarafından İstanbul'a getirilerek toprağa verildi. Atakan'ın 42 yaşındaki eşi Helena da cezaevine konuldu. Öldürülen Türk olunca, İngiliz adaletsizliği de devreye girdi. 7'si kadın 5'i erkek, 12 kişiden oluşan jüri, Helena'nın eşi Atakan'ı "İstemeyerek bıçakla yaraladığı" iddiasıyla 14 yıl ceza verdi. Helena bu cezanın sadece 7 yılını cezaevinde geçirmesine hükmetti. Aile de buna isyan etti.
MEVLÜT YÜKSEL
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