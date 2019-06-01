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Beyaz aslanlar Tuzla’da
Dünyada koruma altındaki 'beyaz aslan' türünden 2 erkek, 2 dişi beyaz aslan, Tuzla'daki 'a getirildi. Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, koruma altındaki bir tür olan dan dünyada sadece 30 adet kaldığının öngörüldüğünü söyledi. Nesillerinin devamı amacıyla 2 erkek, 2 dişi olarak Çek Cumhuriyeti'nden getirilen beyaz aslanların yaşlarının 2.5-3 arasında değiştiğini belirten , "Aslan 'a getirmekteki amacımız, hem turizme hem de bu aslan türüne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

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