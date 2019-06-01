Beyaz aslanlar Tuzla’da

Dünyada koruma altındaki 'beyaz aslan' türünden 2 erkek, 2 dişi beyaz aslan, İstanbul Tuzla'daki Aslan Park'a getirildi. Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, koruma altındaki bir tür olan beyaz aslanlardan dünyada sadece 30 adet kaldığının öngörüldüğünü söyledi. Nesillerinin devamı amacıyla 2 erkek, 2 dişi olarak Çek Cumhuriyeti'nden getirilen beyaz aslanların yaşlarının 2.5-3 arasında değiştiğini belirten Turanlı, "Aslan Park'a getirmekteki amacımız, hem turizme hem de bu aslan türüne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.
- Yaşam
- 01.06.2019
- Gazete
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