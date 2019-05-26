Devlet baba

Günay Üveyioğlu (17), küçük yaşta hayatın acı yüzüyle tanıştı. 15 yaşına kadar aile içi şiddete maruz kaldı. Her gün şiddet gören Günay, liseye başlama hayali kurarken okuldan alındı. Şiddet nedeniyle skolyoz (omurga eğriliği) hastalığına yakalandı. 15 yaşına girdiğinde 2 kardeşini de yanına alarak Adana'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk yuvasına sığındı. Hızla tedaviye alındı. Günay, devletin ilgisi sayesinde hastalığını yenip, okula kazandırıldı. Ardından okçuluğa olan yeteneği keşfedilen Günay, yurt müdürü ve antrenörünün desteğiyle atlı okçuluğa başladı. 3 ayda madalyaları topladı. Rakip tanımayan okçu, "Devletime minnettarım" ifadesini kullandı.
TÜLAY CANPOLAT
TÜLAY CANPOLAT
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