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Devlet baba

Skolyoz hastası Günay, 2 yıl önce ten kaçtı. 2 kardeşiyle birlikte devlete sığındı. nda korumaya alındı. Hemen okula yazdırıldı. Yurt müdürü sayesinde atlı okçuluğa başladı. Önce sağlığını sonra da madalyaları topladı.

Devlet baba
Günay Üveyioğlu (17), küçük yaşta hayatın acı yüzüyle tanıştı. 15 yaşına kadar aile içi şiddete maruz kaldı. Her gün şiddet gören Günay, liseye başlama hayali kurarken okuldan alındı. Şiddet nedeniyle skolyoz (omurga eğriliği) hastalığına yakalandı. 15 yaşına girdiğinde 2 kardeşini de yanına alarak 'da Aile, Çalışma ve Bakanlığı'na bağlı na sığındı. Hızla tedaviye alındı. Günay, devletin ilgisi sayesinde hastalığını yenip, okula kazandırıldı. Ardından okçuluğa olan yeteneği keşfedilen Günay, yurt müdürü ve antrenörünün desteğiyle atlı okçuluğa başladı. 3 ayda madalyaları topladı. Rakip tanımayan okçu, "Devletime minnettarım" ifadesini kullandı.

TÜLAY CANPOLAT

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