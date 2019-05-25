Gurbette tokatladı!

Mersin'de Suriyeli M.Ş. kendisini 'kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru' olarak tanıttı. Annelik hayali kuran Suriyeli hemşehrilerine, bilmedekileri bir iğne yaptı. Hamilelik vaadiyle paralarını aldı. Gebe kalamayan mağdurlar, polise başvurdu. Toplamda 16 bin lira para verdiklerini ifade eden kadınlar, iğnenin etkisiyle vücutlarında ve karınlarında şişme meydana geldiğini belirtti. Gözaltına alınan sahte doktor, adliyeye sevk edildi.
- Yaşam
- 25.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.