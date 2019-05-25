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Gurbette tokatladı!

sahte doktor, hamile bırakma vaadiyle kadın hemşehrilerini dolandırdı.

Gurbette tokatladı!
Mersin'de M.Ş. kendisini 'kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru' olarak tanıttı. Annelik hayali kuran Suriyeli hemşehrilerine, bilmedekileri bir iğne yaptı. Hamilelik vaadiyle paralarını aldı. Gebe kalamayan mağdurlar, polise başvurdu. Toplamda 16 bin lira para verdiklerini ifade eden kadınlar, iğnenin etkisiyle vücutlarında ve karınlarında şişme meydana geldiğini belirtti. Gözaltına alınan sahte doktor, adliyeye sevk edildi.

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