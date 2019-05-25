Afra yaşayacak

İzmir'de yaşayan Recep ve Altun Arabacı çiftinin, 3 yaşındaki kızları down sendromlu Afra Eylül, lösemiye yakalandı. İki yıldır tedavi gören küçük kızın iyileşmesi, ilik nakline bağlıydı. Başlatılan kampanya ile Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada Afra'yı hayata bağlayacak ilik arandı. Doktorlar, önceki gün aileye tam uyumlu üç farklı donörün bulunduğunu açıkladı. Afra'ya 26 Haziran'da ilik nakli yapılacağını söyleyen anne Arabacı, "Kemoterapiler işe yaramadı. Donörler vazgeçmezse 26 Haziran'da nakil gerçekleşecek. Herkesten dua etmelerini bekliyoruz. Afra'nın bunu başaracağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 25.05.2019
- Gazete
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