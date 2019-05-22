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’da 6.5 km’lik ‘Hacı Abdullah Duvarı’, ’ni aratmadı. 400 yıllık duvarın, savunma amacıyla değil, ekinleri hayvanlardan korumak için yapıldığı ortaya çıktı.

Giresun seddi
Savunma amacıyla yapılan 21 bin kilometrelik ve 117 kilometrelik İngiltere'deki Hadruan Duvarı'nın bir benzeri de 'da ortaya çıktı. Alucra ve Yağlıdere ilçelerini ayıran 400 yıllık "Hacı Abdullah Duvarı", Çin Seddi ve Hadrian Duvarı'ndan sonra insan eliyle yapılan en uzun yapılar arasında yer aldı. Hacı Abdullah Halife tarafından 1610'da inşa edilen Hacı Abdullah Duvarı'nın yapılış amacı ise savunma amacıyla yapılan 2 bin yıllık Çin Seddi ve Hadrian Duvarı'ndan farklıydı. Çünkü 6.5 kilometre uzunluğundaki 400 yıllık yapı, ekinleri yabani hayvanlardan korumak ve mera sınırı amacıyla yapılmıştı. Hal böyle olunca tarihi duvar hem 6.5 km'lik uzunluğu hem de yapılış amacı bakımından şaşkınlık yarattı. Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Doç. Dr. Gazanfer İltar, "Duvar, yığma taş usulü ile inşa edilip, herhangi bir harç kullanılmamıştır. Bu nedenle 400 yıldır ayakta olması önemlidir" açıklamasını yaptı.




Çin Seddi'nin uzunluğu 21 bin 196 kilometre...

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