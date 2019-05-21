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Hz. Peygamber’in yolculuğu

Hz. Peygamber’in Taif yolculuğu
Peygamber Efendimiz'in hayatında en çok sıkıntı yaşadığı anlardan biri de Mekke dönemindeki Taif yolculuğudur. Tâif şehri, Mekke'nin 120 km doğusunda, Sarât dağları silsilesi içindeki bir platoda, üzüm bağları ile kaysı ve nar bahçeleri ortasında yer alır. Tâif, serin iklimiyle, Arabistan'ın Hicaz bölgesinin sayfiye yeridir. Risaletin onuncu yılının sonları... Şevval ayı... Efendimiz'in hüzün senesi... Sevgili eşi Hz. Hatice ve en zor günlerinde sırtını dayadığı amcası Ebû Tâlib gerçek aleme göçmüş, müslümanlara uygulanan işkence ve baskılar artmıştır. Allah Rasulü belki bir nefes alma imkanı doğar, mukaddes emaneti taşıyacağı bir yürek çıkar umuduyla Zeyd b. Hârise ile birlikte Tâif yolundadır... Hz. Zeyd bu yolculukta sanki hicret esnasında Hz. Ebûbekir'in üstlendiği rolü üstlenmiş gibidir.

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