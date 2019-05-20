Katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğrayan 'Terminatör' neye uğradığını şaşırdı. Tekme atan kişi kıskıvrak yakalandı.

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika'da 'Arnold Classic Africa 2019' etkinliğine katıldı. Bir kişi, Shwarzenegger'in sırtına 'uçan tekme' attı. Efsane, öne doğru sendelerken, saldırgan etkisiz hale getirildi. Ünlü aktör, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm endişeler için teşekkür ederim. Endişe edecek bir şey yok. kalabalık tarafından itildiğimi zannettim ki bu çok sık olur. Bana tekme atıldığını sizin gibi görüntüleri izlediğimde fark ettim" dedi.