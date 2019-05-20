Havada kalp krizi geçirdi!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den İstanbul'a giden Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında, rahatsızlanan yolcu, acil inişe rağmen hayatını kaybetti. THY uçağı, Hindistanlı bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Talihsiz adam ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Uçağın, yakıt ikmalinin ardından seferine devam ettiği öğrenldi.
- Yaşam
- 20.05.2019
- Gazete
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