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Havada kalp krizi geçirdi!

- seferini yapan uçağı, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tahran’a yaptı. Talihsiz adam kurtarılamadı

Havada kriz!
'ın başkenti 'den 'a giden Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında, rahatsızlanan yolcu, e rağmen hayatını kaybetti. uçağı, Hindistanlı bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Talihsiz adam ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Uçağın, yakıt ikmalinin ardından seferine devam ettiği öğrenldi.

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