Akrabalarına gitmesini istemediği eşini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli Çayırova'da fabrika işçisi Cemal Oturak (37), eşi Özgü Oturak'a (32) bazı akrabalarına gitmesini istemediğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada gözü dönen koca, karısını defalarca bıçakladı. Son darbede genç kadının vücudunda kırılarak, saplı kaldı. Kanlar içindeki talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Olayın ardından evden çıkan Cemal Oturak, polis merkezine giderek cinayeti itiraf etti. Gözaltına alınan cani kocanın, 12 Mayıs tarihli sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Eşi ile olan fotoğraflarında Anneler Günü'nü kutlayan Cemal Oturak, "Allah'ımın verdiği en güzel en kıymetli hazinesin, benim biricik eşim Anneler Günün kutlu olsun. İyi ki iyi ki varsın sultanım" cümlelerini paylaştı.
- Yaşam
- 19.05.2019
- Gazete
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