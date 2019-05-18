Avcılar çatışması!

Akıllara durgunluk veren silahlı çatışma dün İstanbul Avcılar'da yaşandı. Emniyette görevli bekçi Yunus S. eski karısı Lütfiye S.'nin erkek arkadaşı Murat B.'den şiddet gördüğünü öğrendi. Bekçi, Murat B.'yi ayağından vurdu. Taksici E.A. ise silahlı bir saldırı olduğunu sanarak silahı ile dışarı çıktı. Yoldan geçen bir polis ise müdahale etmek istedi. Taksici ateş etti. Kendisini savunan polis, taksiciyi vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Yaşam
- 18.05.2019
- Gazete
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