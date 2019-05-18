Bugünkü
Takvim

Avcılar çatışması!

’da bekçi, eski eşinin erkek arkadaşını kurşunladı. Saldırı olduğunu zanneden taksici, bekçiye ateş açtı. Polis de taksicinin ayağına sıktı...

Avcılar çatışması!
Akıllara durgunluk veren silahlı çatışma dün 'da yaşandı. Emniyette görevli bekçi Yunus S. eski karısı Lütfiye S.'nin erkek arkadaşı Murat B.'den şiddet gördüğünü öğrendi. Bekçi, Murat B.'yi ayağından vurdu. Taksici E.A. ise silahlı bir saldırı olduğunu sanarak silahı ile dışarı çıktı. Yoldan geçen bir polis ise müdahale etmek istedi. Taksici ateş etti. Kendisini savunan polis, taksiciyi vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAvcılar çatışması!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri