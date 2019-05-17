Şifalı lezzet: Ceviz

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin sofralarından eksik etmemesi gereken besinlerden biri olan ceviz, lezzetinin yanı sıra zengin içeriği ile Ramazan'da, özellikle de sahurda tüketilmesi tavsiye edilen yiyecekler arasında bulunuyor. Ramazan'da küçük bir avuç içi kadar cevizi, ağırlık sahurda olacak şekilde iftar, sahur ve iftarla sahur arasında yapacağınız ara öğüne bölerek tüketebilirsiniz. Ceviz, protein, lif, Omega 3, C, B1, B2, B6 A ve E vitaminleri ve doymamış yağlar bakımından zengin bir besindir. Aynı zamanda antioksidan içeriği de yüksektir. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olduğundan, oruç sırasındaki açlığa bağlı olarak gelişen uyku isteği, halsizlik, unutkanlık ve dikkat dağınıklığına karşı etkilidir. Ayrıca kalp ve damar sağlığını korur, stresi önlemeye yardımcı olur. Protein yönünden zengin olduğundan tok tutar, lifli yapısı ile sindirim sistemini rahatlatır.

Cevizin diğer faydalarına gelince:

Beyın fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur, hafızayı güçlendirir.

Alzheimer hastalığına iyi gelir.

Yorgunluğa karşı etkilidir, vücuda zindelik ve kuvvet verir.

Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

Sınır sistemini olumlu yönde etkiler.

Şeker düzeyini dengeler.

Kemik sağlığını korur.

Cilt hücrelerinin canlı kalmasını destekler.

Kanı temizler ve kolesterol seviyesini dengede tutmayı sağlar.

YEMEKLERE KATIN

Cevizi olduğu gibi tüketebileceğiniz gibi yemeklere ekleyerek hem besin değerini hem de lezzetini arttırabilirsiniz.

Öğünlerinizde cevize daha çok yer vermek için:

Yoğurda ve sandviçlere ekleyebilirsiniz.

Hem yeşil salatalara hem de meyve salatalarına ilave edebilirsiniz.

Öğüterek soslara koyabilirsiniz.

Ekmek, kek ve kurabiye hamurlarına ilave edebilirsiniz.

Erişte ve makarnaya katabilirsiniz.

Taze fasulye, kabak, barbunya gibi zeytinyağlı yemeklerin üzerine serpebilirsiniz.

Dövülmüş cevizi tereyağında kavurup pirinç ve bulgur pilavlarının üzerine ekleyebilirsiniz.

Tavuk ve balık yemeklerine ilave edebilirsiniz.

Tatlıların içine ve üzerine ekleyebilirsiniz.



TÜRKiYE'NiN GÜVENDiĞi TARiFLERiN ADRESi SOFRA DERGiSi'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ:



Pazılı toyga çorbası

Enginar dolması

Cevizli ve fıstıklı köfte

Sebzeli ve kepekli pirinç pilavı

Cevizli sarma​



CEViZLi VE FISTIKLI KÖFTE



6 KİŞİLİK

400 gram dana kıyma

250 gram kuzu kıyma

1 adet yumurta

1 çay bardağı iç antepfıstığı, tuz

Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz içi

1'er çay kaşığı kimyon, karabiber, toz kırmızıbiber



DOMATES SOS İÇİN:​

4 adet domates

2 diş sarmısak

1 çorba kaşığı biber salçası

4 adet ceviz içi

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1'er çay kaşığı tuz, kimyon ve pulbiber

Yarım çay kaşığı karabiber





Dana ve kuzu kıyma, yumurta, iç antepfıstığı, çekilmiş ceviz içi, kimyon, karabiber, toz kırmızıbiber ve tuzu derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde şekil verin. Izgarada veya az yağlanmış tavada önlü arkalı kızartın.



Domates sos için kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates, sarmısak, biber salçası, ceviz içi, zeytinyağı, tuz ve baharatları blenderden geçirin. Ocakta 1-2 dakika çevirdikten sonra köfte ile birlikte servis yapın.



ENGiNAR DOLMASI



6 KİŞİLİK​

6 adet enginar (sadece püskülleri temizlenmiş)

5 adet büyük boy soğan

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

300 gram mantar

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı kuşüzümü

3'er dal maydanoz ve dereotu

1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve dolma baharatı

1 su bardağı sıcak su

1 adet limonun suyu

SOSU İÇİN:

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

2 adet kesmeşeker

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz



Doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış mantar ekleyip 2 dakika daha soteleyin. Dolmalık fıstık ve yıkanıp suyu iyice süzülmüş pirinç ilave edip, ara vermeden 2 dakika karıştırın. Kuşüzümü, kıyılmış maydanoz, dereotu, tuz, karabiber ve dolma baharatı ekleyin. Ardından ocaktan alın ve su ilave edip demlenmeye bırakın. Enginarları yıkayıp içlerine limon suyu gezdirin. Pirinçli harcı enginarların içlerine pay edip geniş ve yayvan bir tencereye yerleştirin. Sos malzemesini iyice karıştırıp, enginarların üzerine gezdirin. Orta ateşte 30 dakika pişirin. Süsleyip soğuk servis yapın.



PAZILI TOYGA ÇORBASI



6 KİŞİLİK​

Yarım su bardağı yarma

Yeteri kadar su

6 dal pazı

350 gram süzme yoğurt

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı süt

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

2 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1 çorba kaşığı nane



Yarmayı tencereye alıp, üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve yumuşayana dek haşlayın (haşlama sırasında suyunu çekerse sıcak su ilave edebilirsiniz). Pazının sap ve yapraklarını kıyıp tencereye ilave edin. Tuzunu ayarlayıp bir taşım kaynatın. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta ve sütü iyice çırpın. Ocağa oturtup, sürekli karıştırarak ısıtın. Ocaktan alıp, yarma tenceresine karıştırarak ilave edin. Üzeri için yemeklik doğranmış soğanı tereyağı ve zeytinyağı karışımında soteleyin. Nane ekleyip ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.



SEBZELİ KEPEKLİ PİRİNÇ PİLAVI



4-6 KİŞİLİK​

2 su bardağı kepekli pirinç

1 adet kabak

2 adet küçük boy havuç

1 adet kırmızı biber

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 su bardağı bezelye

3 su bardağı sıcak su

3 dal kekik

Tuz, karabiber



Aşçının notu: Kepekli pirinç, diğer pirinç türlerine göre daha uzun sürede pişer. Çeşidine göre pişirme esnasında üzerine sıcak su ilave etmeniz gerekebilir.





Kepekli pirinci birkaç su yıkayıp süzün. Kabak, havuç ve kırmızı biberi küp doğrayın. 2 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp, üzerine önce havuç ve kırmızı biberi ekleyin. Birkaç dakika kavurup, bezelye ve kabağı katıp, yarı yarıya yumuşayana dek soteleyin. Kalan zeytinyağını bir tencereye alıp, pirinci ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika karıştırarak kavurun. Daha sonra üzerine sotelenmiş sebze karışımı, su, tuz ve karabiber ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, kaynamaya başlayıncaya kadar orta, daha sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocağın altını kapattıktan sonra tencerenin üzerine kağıt örtün. 10 dakika demlendirdikten sonra kekikle süsleyip servis yapın.



CEVİZLİ SARMA

6 KİŞİLİK​

8 çorba kaşığı tozşeker

6 çorba kaşığı un

1 litre süt

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı hindistancevizi

ÜZERİ İÇİN:

Toz antepfıstığı



Tozşeker ve unu karıştırın. Ocağa oturtup, orta ateşte sürekli karıştırarak süt ekleyin. Vanilya ve tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamı alınca ocaktan indirip, mikser yardımıyla 5 dakika çırpın. Kare veya dikdörtgen orta boy bir tepsiye kalın olmayacak şekilde dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirin.

Kare biçiminde dilimleyin. Hindistancevizini düz bir zemine yayın. Üzerine bir adet muhallebi karesi yerleştirip, ceviz serpin. Rulo yapıp, antepfıstığı ile süsleyin. Kalan muhallebiyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk servis yapın.