İzmir'de Cavit A. (25), kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'yı 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyerek otomobille yola çıktı. Dağlık alana çekip kadını, 7 yerinden bıçakladı. S.A. ağır yaralandı. Bebeğinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Bir süredir uyuşturucu kullanan Cavit A.'nın, halüsinasyon görüp, gereksiz kıskançlıklar yaptığı ve 3 hafta önce de S.A.'nın parmağını kırdığı öğrenildi. Polis, Cavit A.'yı arıyor.
- Yaşam
- 17.05.2019
- Gazete
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