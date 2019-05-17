kendisinden boşanmakisteyendiyerek otomobille yolaçıktı. Dağlık alana çekipkadını, 7 yerinden bıçakladı.S.A. ağır yaralandı.Bebeğinin sağlık durumununise iyi olduğu öğrenildi.Bir süredir uyuşturucukullanan Cavit A.'nın, halüsinasyongörüp, gereksizkıskançlıklar yaptığı ve 3hafta önce de S.A.'nın parmağınıkırdığı öğrenildi.Polis, Cavit A.'yı arıyor.