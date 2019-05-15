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Kamplumbağayı kaportacıda hayata döndürdüler

İzmirli , bir aracın ezdiği kaplumbağayı yol kenarına bırakıp eve gitti. Ancak gece gözüne uyku girmedi. Hemen arabasına bindi. Yaralı hayvanı alıp, kaportacıya gitti. Kabuğu kırılan zavallıyı tedavi etti...

'Dost'bağa!
İzmir Çeşme'de oturan Hasan Ural, önceki gün yol üzerinde yavru bir kaplumbağa fark etti. Hayvanı kenara koymak için aracından indi. Ancak bu sırada başka bir araba, kaplumbağanın üzerinden geçti. Ural da kabuğu kırılan hayvanı otların arasına bırakıp evine gitti. Ancak kaplumbağa gece rüyasına girdi. Uykusundan uyanıp arabasına bindi. Kaportacı arkadaşı Doğan Güler ile birlikte kaplumbağanın yanına gitti. Hayvanı alıp, veterinerlerle iletişime geçti. Ancak vete- rinerler "Çeşme'de müdahale edemeyiz" dedi. Ural ve Güler ise ilk yardım malzemeleri alıp, sanayideki dükkana gitti. Cep telefonları ile 'daki bir arkadaşını arayan , canlı bağlantı kurarak yardımıyla kaplumbağaya müdahale ederek kırık kabukları birleştirdi. Yaralı hayvana Cabbar ismini verdiklerini belirten Ural, "Gece rüyama girdi. İçimdeki ses, 'Git onun yanına' diyordu. Hemen aldım. Şimdi yürür durumda. Onun adına mutluyuz" dedi.




Twitter;

Sen ne güzel bir insansın bee.
Helal olsun diyorum. Ayakta alkışlıyorum!
Cennetlik bir insansın kardeşim bravo.
Muhteşem bir hikaye, muhteşem bir adam.
Harikasınız... Cabbar artık güvenli ellerde...

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