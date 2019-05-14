Bu kalp seni unutur mu?

Antalya'da 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır, 16 Ağustos 2018'de trafik kazası geçirdi. Beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Aleyna'nın organlarını bağışlamaya karar verdi. Kazada ölen Aleyna'nın kalbi, Burak Zeybek'e (25) nakledildi. Burak Zeybek, nakilden 9.5 ay sonra 12 Mayıs'ta 'Anneler Günü' nedeniyle Aleyna'nın annesi Hülya Budanır'ı ziyaret etti. "Anneciğim Anneler Günün kutlu olsun. Bende senin bir evladınım" dedi. Gözyaşlarına boğulan anne Budanır ise Zeybek'in göğsüne elini koyarak, kızı Aleyna'nın kalp atışını dinledi. Gözü yaşlı anne, "Bana kızımın kalbini getirip, en güzel Anneler Günü hediyesi verdin" dedi. Zeybek, bundan sonra her Anneler Günü'nde Hülya Budanır'ı ziyaret edip elini öpeceğini, ardından Aleyna'nın mezarında dua edeceğini söyledi.Kazada ölen Aleyna'nın organları 8 hastaya hayat vermişti.