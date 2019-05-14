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sunucusu ile sunucusu birbirine girdi

ve ’ın spikerleri karşı karşıya geldi! ‘Şike’ çıkışı yapan sunucusu ile ’nin sunucusu birbirine girdi...

'Top'a tuttular

Ezeli rakip ve 'ın sahada verdiği mücadeleye, spikerleri de eklendi. sunucusu Nazlı Öztürk ile sunucusu Selen Yakıcı birbirine girdi. Beşiktaşlı Yakıcı, "Şikeci Galatasaray" şeklinde bir tweet atınca ortam gerildi. GS TV sunucusu , "Selen, şikeci diye ithamda bulunduğun kulübün kanalında çalışmak için takla attığın günleri çabuk unutmuşsun. Galatasaray büyük taştır, dikkat et altında kalma" diye sitem etti. Bunun üzerine tansiyon yükseldi.

ise Nazlı Öztürk'ün ile ilişkisi vasıtasıyla kanala girdiğini belirterek, "Ben kendi çabamla çalışmaya geldiğim kanalınızda takla atarken, sen de kimin vasıtasıyla girdiğini unutma" dedi. Öztürk de, "Seni kalite kokan eski ilişkinden ya çalışmam. Kenar mahalle kavganı bu tarz benim türü yarışmalarda yaparsın hadi canım" diye cevap verdi.


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