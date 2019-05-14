Ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş'ın sahada verdiği mücadeleye, spikerleri de eklendi. GS TV sunucusu Nazlı Öztürk ile BJK TV sunucusu Selen Yakıcı sosyal medyada birbirine girdi. Beşiktaşlı Yakıcı, "Şikeci Galatasaray" şeklinde bir tweet atınca ortam gerildi. GS TV sunucusu Nazlı Öztürk, "Selen, şikeci diye ithamda bulunduğun kulübün kanalında çalışmak için takla attığın günleri çabuk unutmuşsun. Galatasaray büyük taştır, dikkat et altında kalma" diye sitem etti. Bunun üzerine tansiyon yükseldi.





Selen Yakıcı ise Nazlı Öztürk'ün Arda Turan ile ilişkisi vasıtasıyla kanala girdiğini belirterek, "Ben kendi çabamla çalışmaya geldiğim kanalınızda takla atarken, sen de kimin vasıtasıyla girdiğini unutma" dedi. Öztürk de, "Seni kalite kokan eski ilişkinden ya çalışmam. Kenar mahalle kavganı bu tarz benim türü yarışmalarda yaparsın hadi canım" diye cevap verdi.



