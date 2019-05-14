Aidatını ödemeyenin suyu kesilir mi?

Sitede yöneticiyim, aidatlarını ödemeyenlerin suyunu kesmemde yasal bir engel var mı?
Aidatını ödemeyen kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 22'ye göre bağımsız bölüm malikinin borçları sebebi ile diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesis edilmesi dahi istenebilir. Tüm bu yasal yoların tamamlanması bir süreç ister ve bu süreçte de sitenin giderlerinin acilen karşılanması gerekeceğinden, site yönetimlerinin, aidatını ödemeyen kat maliklerinin elektriğini, suyunu, doğalgazını kesmek gibi yaptırımlara başvurarak aidat borcunun tahsil etmeye çalıştıkları biliniyor. Peki bu yasal mı? Su ve elektrik veya doğalgaz gibi enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa veya daha önceki kat malikleri kurullarında tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu ile böyle bir karar alınmışsa, artık yönetim suyu kesebilir. Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa veya genel kurulda böyle bir karar alınmamışsa veyahut da, faturalar ayrı ayrı abonelik şeklinde her bir bağımsız bölüme aitse bu durumda site yönetiminin elektriği suyu veya doğalgazı kesmesi yasal değildir ve bu yolla enerjisi kesilenler sulh hukuk mahkemesine başvurarak suç duyurusunda bulunabilir.
Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Kandırıldım, kendime olan güvenim sarsıldı. Bu konuda ona tazminat davası açabilir miyim?
Sevgilinizin evli olduğunu gizleyerek sizinle ilişkiye girmiş olması sebebi ile, kişilik haklarınızın ihlal edildiğini öne sürerek manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bu davada sevgilinizin evli olduğunu bilmediğinizi ve sevgilinizin size bu konuda yalan söylediğini ispatlamanız gerekmektedir. Sevgilinizin bu tutumunun Türk Ceza Kanunu anlamında bir suç teşkil etmeyeceği kanaatindeyim. Ancak tazminat davası açılabilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Aidatını ödemeyen kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 22'ye göre bağımsız bölüm malikinin borçları sebebi ile diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesis edilmesi dahi istenebilir. Tüm bu yasal yoların tamamlanması bir süreç ister ve bu süreçte de sitenin giderlerinin acilen karşılanması gerekeceğinden, site yönetimlerinin, aidatını ödemeyen kat maliklerinin elektriğini, suyunu, doğalgazını kesmek gibi yaptırımlara başvurarak aidat borcunun tahsil etmeye çalıştıkları biliniyor. Peki bu yasal mı? Su ve elektrik veya doğalgaz gibi enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa veya daha önceki kat malikleri kurullarında tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu ile böyle bir karar alınmışsa, artık yönetim suyu kesebilir. Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa veya genel kurulda böyle bir karar alınmamışsa veyahut da, faturalar ayrı ayrı abonelik şeklinde her bir bağımsız bölüme aitse bu durumda site yönetiminin elektriği suyu veya doğalgazı kesmesi yasal değildir ve bu yolla enerjisi kesilenler sulh hukuk mahkemesine başvurarak suç duyurusunda bulunabilir.
Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Kandırıldım, kendime olan güvenim sarsıldı. Bu konuda ona tazminat davası açabilir miyim?
Sevgilinizin evli olduğunu gizleyerek sizinle ilişkiye girmiş olması sebebi ile, kişilik haklarınızın ihlal edildiğini öne sürerek manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bu davada sevgilinizin evli olduğunu bilmediğinizi ve sevgilinizin size bu konuda yalan söylediğini ispatlamanız gerekmektedir. Sevgilinizin bu tutumunun Türk Ceza Kanunu anlamında bir suç teşkil etmeyeceği kanaatindeyim. Ancak tazminat davası açılabilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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