Ünlü markaların ürünleri ile masa kurmanın maliyeti dudak uçuklattı

Herkesin mutfağında olan ürünler ünlü markaların etiketini taşıyınca astronomik fiyatlara çıkabiliyor. Masalar; gümüş kaplama kaşıkları, altın kaplama peçete yüzükleri, kristal bardakları, el yapımı tabakları ile göz doldururken, etiketleri ile dudak uçuklatıyor. Tabakçatal, bardak-şamdan, peçete-yüzük derken, zenginin masayı kurmasının maliyeti 221 bin 618 lirayı buluyor. Yani orta halli bir ev fiyatına masa kurulabiliyor. Ülkemizde lüks ürünlerin görücüye çıkarıldığı mağazalarda 73 bin 38 liraya çay takımı, 52 bin 480 liraya çatal-kaşık takımı, 31 bin 400 liraya yemek takımı sunuluyor. Tek bir havyar kaşığına 2 bin 860 lira istenmesi de şaşırtıyor. Ünlü markaların imzasını taşıyan bu ürünlere taksit imkanı da sunuluyor.