Yoksulluk nafakası şartları

Ayrıldığım eşimden yoksulluk nafakası almak istiyorum. Şartları neler?
Evlilik sona erdiğinde gerekli düzenlemeler ve değerlendirmeler sonucunda eşlerin birbirine yükümlülükleri devam edebilmektedir. Yoksulluk nafakası da bunlardan biridir. Türk Medeni Kanunu'nun 175. Maddesi'nce, boşanma eylemiyle yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla karşı taraftan süresiz olarak geçim tutarını talep edebilir. Yoksulluk nafakasının süresiz olması şu anda büyük bir tartışma konusu olsa da, henüz başka bir yasal düzenleme üzerinde anlaşılamadığından mevcut hükümler gözetilerek karar verilmektedir. Yoksulluğa düşecek olan eski eşin korunması amacı gözetilmiş olan nafaka türünde, yoksulluk nafakası talep etme hakkının doğması için boşanmanın gerçekleşmiş olması, yoksulluk nafakasının talep edilmiş olması, boşanma sebebiyle taraflardan birinin yoksulluğa düşmüş olması, nafaka ödeyecek olan tarafın da mali anlamda durumunun yerinde olması gereklidir. 175. Madde'de yer aldığı şekilde yoksulluk nafakası almak için ağır kusurlu olmamak gereklidir. Şartlar yerine gelmiş ve talep edilen nafaka türü uygun görülmüşse kişi bu haktan faydalanabilmektedir.
ÇOCUK DA KORUMA TALEP EDEBİLİR
Annem, babamdan ayrıldı. Babam, bizim üzerimizden annemi tehdit ediyor. Kendime koruma talebi aldırabilir miyim?
Anne ile baba arasında meydana gelen çatışma ya da ayrılıklar hiçbir zaman çocuklar üzerinden kazanç ya da intikam haline dönüşmemelidir. Tarafların bu şekilde davranması müşterek çocuk üzerinde tamiri imkansız zararlara sebep olabilir. Her çocuk, kendi dünyasında onu çok seven, kahramanı olan anne ve baba figürüne ihtiyaç duyar. Sırf eşi ile geçinemediğinden, çocuğun dünyasındaki bu figürü yıkmak aslında karşı tarafı değil, çocuğu cezalandırmaktır. 6284 sayılı Kanun'da önleyici koruma tedbirleri yer almaktadır. Bu kanunda düzenlenen tedbirler, hem aile birliği içinde meydana gelebilecek her türlü psikolojik veya fiziksel aile içi şiddet vakıalarına karşı önleyici tedbirlerdir. Bilinen en sık koruma tedbiri ise genel olarak kadının kocasına karşı verilen uzaklaştırma tedbiridir fakat bu yasal düzenleme sadece bundan ibaret değildir. Aynı ev içinde yaşayan hane üyelerinden herhangi birine karşı uzaklaştırma kararı almak da mümkündür. Bu anlamda da çocuğun da babasına karşı uzaklaştırma/koruma tedbiri aldırması mümkün olabilir. Bunun için illa çocuğa şiddet uygulanmış olması gerekmez, çocuğa psikolojik baskı yapılması, çocuğun şiddet tehdidi altında olması da yeterlidir. Yapılması gereken, reşit iseniz bizzat, değilseniz veliniz vasıtası ile polis, jandarma ya da Cumhuriyet savcılığına ve aile mahkemesine müracaat etmektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
Evlilik sona erdiğinde gerekli düzenlemeler ve değerlendirmeler sonucunda eşlerin birbirine yükümlülükleri devam edebilmektedir. Yoksulluk nafakası da bunlardan biridir. Türk Medeni Kanunu'nun 175. Maddesi'nce, boşanma eylemiyle yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla karşı taraftan süresiz olarak geçim tutarını talep edebilir. Yoksulluk nafakasının süresiz olması şu anda büyük bir tartışma konusu olsa da, henüz başka bir yasal düzenleme üzerinde anlaşılamadığından mevcut hükümler gözetilerek karar verilmektedir. Yoksulluğa düşecek olan eski eşin korunması amacı gözetilmiş olan nafaka türünde, yoksulluk nafakası talep etme hakkının doğması için boşanmanın gerçekleşmiş olması, yoksulluk nafakasının talep edilmiş olması, boşanma sebebiyle taraflardan birinin yoksulluğa düşmüş olması, nafaka ödeyecek olan tarafın da mali anlamda durumunun yerinde olması gereklidir. 175. Madde'de yer aldığı şekilde yoksulluk nafakası almak için ağır kusurlu olmamak gereklidir. Şartlar yerine gelmiş ve talep edilen nafaka türü uygun görülmüşse kişi bu haktan faydalanabilmektedir.
ÇOCUK DA KORUMA TALEP EDEBİLİR
Annem, babamdan ayrıldı. Babam, bizim üzerimizden annemi tehdit ediyor. Kendime koruma talebi aldırabilir miyim?
Anne ile baba arasında meydana gelen çatışma ya da ayrılıklar hiçbir zaman çocuklar üzerinden kazanç ya da intikam haline dönüşmemelidir. Tarafların bu şekilde davranması müşterek çocuk üzerinde tamiri imkansız zararlara sebep olabilir. Her çocuk, kendi dünyasında onu çok seven, kahramanı olan anne ve baba figürüne ihtiyaç duyar. Sırf eşi ile geçinemediğinden, çocuğun dünyasındaki bu figürü yıkmak aslında karşı tarafı değil, çocuğu cezalandırmaktır. 6284 sayılı Kanun'da önleyici koruma tedbirleri yer almaktadır. Bu kanunda düzenlenen tedbirler, hem aile birliği içinde meydana gelebilecek her türlü psikolojik veya fiziksel aile içi şiddet vakıalarına karşı önleyici tedbirlerdir. Bilinen en sık koruma tedbiri ise genel olarak kadının kocasına karşı verilen uzaklaştırma tedbiridir fakat bu yasal düzenleme sadece bundan ibaret değildir. Aynı ev içinde yaşayan hane üyelerinden herhangi birine karşı uzaklaştırma kararı almak da mümkündür. Bu anlamda da çocuğun da babasına karşı uzaklaştırma/koruma tedbiri aldırması mümkün olabilir. Bunun için illa çocuğa şiddet uygulanmış olması gerekmez, çocuğa psikolojik baskı yapılması, çocuğun şiddet tehdidi altında olması da yeterlidir. Yapılması gereken, reşit iseniz bizzat, değilseniz veliniz vasıtası ile polis, jandarma ya da Cumhuriyet savcılığına ve aile mahkemesine müracaat etmektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
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