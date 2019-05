Yoksulluk nafakası şartları

Evlilik sona erdiğindegerekli düzenlemelerve değerlendirmelersonucunda eşlerinbirbirine yükümlülükleridevam edebilmektedir. Yoksulluk nafaka sı dabunlardan biridir. TürkMedeni Kanunu'nun 175. Madde si'nce, boşanmaeylemiyle yoksulluğadüşecek olan taraf, kusurudaha ağır olmamak şartıylakarşı taraftan süresiz olarakgeçim tutarını talep edebilir.Yoksulluk nafakasınınsüresiz olması şu andabüyük bir tartışma konusuolsa da, henüz başka biryasal düzenleme üzerindeanlaşılamadığından mevcuthükümler gözetilerekkarar verilmektedir.Yoksulluğa düşecek olaneski eşin korunması amacıgözetilmiş olan nafakatüründe, yoksulluk nafakasıtalep etme hakkınındoğması için boşanmanıngerçekleşmiş olması,yoksulluk nafakasının talepedilmiş olması, boşanmasebebiyle taraflardan birininyoksulluğa düşmüş olması,nafaka ödeyecek olantarafın da mali anlamdadurumunun yerinde olmasıgereklidir. 175. Madde'deyer aldığışekildeyoksulluknafakasıalmak içinağır kusurluolmamakgereklidir.Şartlaryerinegelmiş vetalep edilennafakatürü uygungörülmüşsekişi buhaktanfaydalanabilmektedir.Anne ile baba arasındameydana gelen çatışma yada ayrılıklar hiçbir zamançocuklar üzerinden kazançya da intikam halinedönüşmemelidir. Taraflarınbu şekilde davranmasımüşterek çocuk üzerindetamiri imkansız zararlarasebep olabilir. Her çocuk,kendi dünyasında onu çokseven, kahramanı olananne ve baba figürüneihtiyaç duyar. Sırf eşiile geçinemediğinden,çocuğun dünyasındakibu figürü yıkmak aslındakarşı tarafı değil, çocuğucezalandırmaktır.6284 sayılı Kanun'daönleyici koruma tedbirleriyer almaktadır. Bu kanundadüzenlenen tedbirler, hemaile birliği içinde meydanagelebilecek her türlüpsikolojik veya fiziksel aileiçi şiddet vakıalarına karşıönleyici tedbirlerdir. Bilinenen sık koruma tedbiri isegenel olarak kadının kocasınakarşı verilen uzaklaştırmatedbiridir fakat bu yasaldüzenleme sadece bundanibaret değildir. Aynı ev içindeyaşayan hane üyelerindenherhangi birine karşıuzaklaştırma kararı almak damümkündür. Bu anlamda daçocuğun da babasına karşıuzaklaştırma/korumatedbiri aldırmasımümkün olabilir.Bunun için illa çocuğaşiddet uygulanmışolması gerekmez,çocuğa psikolojikbaskı yapılması,çocuğun şiddettehdidi altında olmasıda yeterlidir.Yapılması gereken,reşit iseniz bizzat,değilseniz velinizvasıtası ile polis,jandarma ya daCumhuriyet savcılığınave aile mahkemesinemüracaat etmektir.