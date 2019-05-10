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lı fitness hocası site bahçesinde ölü bulundu

İranlı fitness eğitmeni şüpheli bir şekilde can verdi. Olay önceki gün 'de meydana geldi. Site sakinleri bahçede elleri, ağzı ve ayakları bağlı, kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördü. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, hayatını kaybeden kişinin Afgan uyruklu İran vatandaşı Emin Ellahi (30) olduğunu tespit etti. Ellahi'nin 6 aydır bu sitede oturduğu ve fitness eğitmenliği yaptığı belirlendi. 'nin cenazesi Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
'de lı fitness hocası elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. Sevenleri yasa boğuldu...

İranlı fitness hocası Emin Ellahi, lüks sitenin 6'ncı katında oturuyordu. Bahçede ölü bulundu. Polis, olayı araştırıyor.

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