Dava açıldığı zamanki şartlar önemli

Eşimle boşanma davam 1 yıla yakındır sürüyor. Davadan önce de ayrı yaşıyorduk. Hatta ikimiz de ayrı hayatlar kurduk. Ben bu süreçte yeni biri ile tanıştım ve ilişkim ciddi boyutta. Eşim mevcut davada bu hususu kullanabilir mi?
Yargıtay 2015'te vermiş olduğu kararla, genel bir hukuk kuralı olan 'Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir' kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğunu, buradan hareketle, sadakatsizlik de dahil, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen darp, hakaret vb. tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağını belirtmiştir. Yani, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar, kamoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları, sadakat yükümlülüklerinin ortadan kalktığı şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Bu durumda eşiniz mevcut davada değil ama ikinci bir dava açmak, bu mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile sadakatsizlik, darp, hakaret gibi dava açıldıktan sonra meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.
HAYVAN GERİ GETİRİLMELİ
Sokağımızda kimsesiz köpeklere bakıyoruz. Su, yemek ve barınak temini yapıyoruz. Köpeklerimiz kısır ve küpeli hayvanlar. Belediyenin alıp götürmesinden korkuyorum. Böyle bir hakları var mı?
Duyarlı bir iyilik her şeye bedeldir. Bu anlamda yaptığınız şey, herkesin yapması gereken, örnek olan davranışlar niteliğindedir. Sahipsiz ve yalnız olan köpeklerin bakımlarını yapmak, yaşamaları için onlara destek olmak hem vicdani olarak gerekli hem de hayvanların resmi hakları kapsamındadır. Hayvan Hakları Kanunu gereğince belediyeler 5199 nolu kapsamda aşılama, kısırlaştırma, bakım ihtiyaçları dışında, hayvanları götüremez ve geri getirmesi zorunludur. Belediyeler sokakta kalan, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan hayvanlara bakmak zorundadır. Bunu yapmazlarsa şikayet hakkınız da mevcuttur. Topluma karşı yapılacak olan merhamet ve sahiplenme planlarında da yer almaları gereklidir. Burada oldukça duyarlı olmak gerekiyor. Belediyeler kanuna aykırı davranıyor ve sayılan durumlar haricinde hayvanları götürüyorsa, ilgili yerlerden dilekçe yazabilir ve şikayette bulunabilirsiniz. Hayvan Haklarının Evrensel Bildirisinde de belirtildiği üzere; 'Bütün hayvanların saygı görme hakkı bulunmaktadır ve bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, korunma hakları mevcuttur.' (md.2)
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Yargıtay 2015'te vermiş olduğu kararla, genel bir hukuk kuralı olan 'Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir' kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğunu, buradan hareketle, sadakatsizlik de dahil, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen darp, hakaret vb. tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağını belirtmiştir. Yani, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar, kamoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları, sadakat yükümlülüklerinin ortadan kalktığı şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Bu durumda eşiniz mevcut davada değil ama ikinci bir dava açmak, bu mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile sadakatsizlik, darp, hakaret gibi dava açıldıktan sonra meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.
HAYVAN GERİ GETİRİLMELİ
Sokağımızda kimsesiz köpeklere bakıyoruz. Su, yemek ve barınak temini yapıyoruz. Köpeklerimiz kısır ve küpeli hayvanlar. Belediyenin alıp götürmesinden korkuyorum. Böyle bir hakları var mı?
Duyarlı bir iyilik her şeye bedeldir. Bu anlamda yaptığınız şey, herkesin yapması gereken, örnek olan davranışlar niteliğindedir. Sahipsiz ve yalnız olan köpeklerin bakımlarını yapmak, yaşamaları için onlara destek olmak hem vicdani olarak gerekli hem de hayvanların resmi hakları kapsamındadır. Hayvan Hakları Kanunu gereğince belediyeler 5199 nolu kapsamda aşılama, kısırlaştırma, bakım ihtiyaçları dışında, hayvanları götüremez ve geri getirmesi zorunludur. Belediyeler sokakta kalan, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan hayvanlara bakmak zorundadır. Bunu yapmazlarsa şikayet hakkınız da mevcuttur. Topluma karşı yapılacak olan merhamet ve sahiplenme planlarında da yer almaları gereklidir. Burada oldukça duyarlı olmak gerekiyor. Belediyeler kanuna aykırı davranıyor ve sayılan durumlar haricinde hayvanları götürüyorsa, ilgili yerlerden dilekçe yazabilir ve şikayette bulunabilirsiniz. Hayvan Haklarının Evrensel Bildirisinde de belirtildiği üzere; 'Bütün hayvanların saygı görme hakkı bulunmaktadır ve bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, korunma hakları mevcuttur.' (md.2)
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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