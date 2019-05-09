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''dan 35 milyon liralık vurgun

''ın kurucusu , ten sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptı. 35 milyon liralık vurguna imza attı. Oyuna yatırılan paralarla kendisine ve eşine lüks araçlar aldı.

Farmı böyle vurgun
Çiftlik Bank vurgununun ardından '' skandalı ortaya çıktı. merkezli 'Anadolu Farm' firması, ten sanal oyun yöntemiyle üyelerinden para topladı. 35 milyon liralık vurgun yapan örgüt lideri , yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Karademir'in de aralarında bulunduğu 10 firma yöneticisi tutuklandı. Karademir ile birlikte 41 sanıklı davanın iddianamesinde ise ilginç ayrıntılar yer aldı. Karademir'in, oyuna yatırılan paralarla "Tauk", "Şahkan Mangal" ve "Somun Arası" adlı restoranlar açtığı vurgulandı. Zanlının Anadolu Farm isimli oyuna yatırılan paralarla kendine ve eşine toplam 4 lüks araç aldığı ortaya çıktı. Karademir'in ayrıca Kayseri'den ev, 'den de arsa aldığı anlaşıldı. Karademir hakkında, toplam bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.



Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir

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