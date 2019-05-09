Çiftlik Bank vurgununun ardından 'Anadolu Farm' skandalı ortaya çıktı. Kayseri merkezli 'Anadolu Farm' firması, internetten sanal oyun yöntemiyle üyelerinden para topladı. 35 milyon liralık vurgun yapan örgüt lideri İsa Karademir, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Karademir'in de aralarında bulunduğu 10 firma yöneticisi tutuklandı. Karademir ile birlikte 41 sanıklı davanın iddianamesinde ise ilginç ayrıntılar yer aldı. Karademir'in, oyuna yatırılan paralarla "Tauk", "Şahkan Mangal" ve "Somun Arası" adlı restoranlar açtığı vurgulandı. Zanlının Anadolu Farm isimli oyuna yatırılan paralarla kendine ve eşine toplam 4 lüks araç aldığı ortaya çıktı. Karademir'in ayrıca Kayseri'den ev, İzmir'den de arsa aldığı anlaşıldı. Karademir hakkında, toplam bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.
Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir
Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir
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