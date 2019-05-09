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’ın rahmetinden ümit kesmek, işlenen günahtan daha kötüdür

Allah’ın rahmetinden ümit kesmek, işlenen günahtan daha kötüdür
Yeis hali yani "Allah'ın rahmet ve yardımından ümidini kesmek" büyük günahlardan biridir. İnsan, dünya hayatında bazı zorluklarla karşılaşabilir, öyle bir duruma gelir ki artık bütün çıkış kapılarının kapanmış olduğunu hisseder. Ümitsizliğe kapılmak; artık çıkış yolunun olmadığını düşünmek büyük günahtır. Çünkü ümitsizlik içerisinde unutulan bir şey vardır o da Allah'tır.

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