Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda Mehmet Zengin, aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları olan eşi Dilek Zengin ile tartışmaya başladı. Mehmet Zengin boşanmakta ısrar eden eşini ikna edemeyince bahçedeki baltayı alıp saldırdı.

Mehmet Zengin, baltayla eşinin yüzüne ve boynuna vurdu. Dilek Zengin kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, çığlık sesleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerinin evde kanlar içinde bulduğu Dilek Zengin'in öldüğü anlaşıldı. Evden ayrılmayan Mehmet Zengin ise eşini öldürdüğünü itiraf etti. Dilek Zengin'in babası Musa Bülbül, olayla ilgili yürekleri burktu: Mehmet beni aradı, 'Gel kızını al' dedi. Gittim ama kızımın ölüsünü aldım...

SORGUDA İTİRAF ETTİ

ÇOCUKLARININ önünde eşini öldüren Mehmet Zengin, sorguda suçunu itiraf etti. Zengin, "Pişmanım" dedi.