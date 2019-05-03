5 Kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin hikayeleri yürekleri burktu. Şanlıurfa'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingine katılmak için giden işçileri taşıyan midibüs, hatalı sollama yapan bir otomobilin çarpması sonucu devrildi, kazada 4'ü kadın 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen Melike Uysal'ın henüz 22 gün önce evlendiği polis memuru eşi Ahmet Uysal ile bir trafik kazası soruşturmasında tanıştıkları ortaya çıktı. Uysal'ın Şanlıurfa'ya gideceğini söylemesi üzerine annesi Şükran Entemiz (55) ile ikiz kız kardeşi Hatice Entemiz de onunla birlikte yola çıktı.

YARIM SAAT ÖNCE!

Feci kazada Melike Uysal ve annesi hayatını kaybetti, Hatice Entemiz ise yaralı kurtuldu. Aynı kazada ölen Havva Ağca'nın da Melike'nin komşusu olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Onur Yay (25) ilçe adliyesinde savcı katibi olarak görevliydi. Kazada yaralanan eşi Fadime Yay (22) ile adliyede tanışmışlardı. Fadime Yay'ın kazadan 30 dakika önce kahvaltı yapmak için durdukları Birecik'teki tesiste eşiyle birlikte selfie çekip sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı ortaya çıktı. Kaza kurbanı 5 kişi için gözyaşları arasında toprağa verildi.