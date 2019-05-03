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Şampiyonluk yarışında olağanüstü performans! Bravo Arda

Bravo Arda
İzmirli , Türkiye Federasyonu ev sahipliğinde 33 ülkeden 392 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda zafer kazandı. Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Çamlar, 9 tur süren şampiyonluk yarışında olağanüstü bir performans sergiledi.

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