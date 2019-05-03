Şampiyonluk yarışında olağanüstü performans! Bravo Arda

İzmirli Arda Çamlar, Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde 33 ülkeden 392 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda zafer kazandı. Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Çamlar, 9 tur süren şampiyonluk yarışında olağanüstü bir performans sergiledi.
- Yaşam
- 03.05.2019
- Gazete
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