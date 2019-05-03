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'de kaybolan çocuklar 17 saat sonra bulundu

’de 4 ve 5 yaşındaki çocuklar, ortadan kayboldu. İki kafadar, evlerinden yaklaşık 700 metre uzaklıkta 17 saat sonra ormanlık alanda bulundu...

Survivor çocuklar

Kaybolan çocuklar 17 saatlik aramalar sonucu bulundu. 'de önceki gün sokakta oynayan 5 yaşındaki Selim Yağız Özkan ve 4 yaşındaki Barış Yıldırım ortadan kayboldu. Aileleri, ihbarda bulundu. İki çocuk olaydan 17 saat sonra Şahintepe mevkisinde ormanlık alanda Jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpekleri "Kır" ile iz sürme köpeği "Oyma"nın çalışması neticesinde bir ağaç altında bulundu. Elif ve Serkan Özkan ile Fatma ve Emin Yıldırım çifti çocuklarına sarılıp, gözyaşı döktü. Selim Yağız Özkan, "Hiç korkmadım. Kaybolduğumuzu anladım, babam bizi kurtarır diye bekledim. Ağacın altında gece biraz uyudum. Arkadaşım da uyudu" dedi. 'ın babası Yıldırım ise, "Geceden bu yana perişan olmuştuk. Çocuklarımızın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Jandarma ekipleri, küçük çocukları bulmak için aralıksız çalıştı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR

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