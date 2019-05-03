Ankara'da geçtiğimiz günlerde bir akraba ziyareti usta sanatçı Dilber Ay, aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı. Ay'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi denildi. Ancak eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı. Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını belirtti. Acılı adam, yaşadığı acıyı canlı yayında anlatırken, gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca Karakaş, eşinin kendi ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.