Umut dolu Öykü!

Lösemiyle savaşan küçük kız için umut dolu bir haftaya girildi. Anne- kız, 28 gün steril odada kalacak ve naklin başarılı olup, olmadığı gözlenecek. İzmir'de Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e (4), geçen yıl löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı koyuldu. Küçük kıza uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem yurt dışında kampanya başlatıldı. Ancak donör bulunamadı. Doktorlar, hastalığın, Arin'in organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verdi. Eylem Şen Yazıcı'dan 18 Nisan akşamı alınan yarı uyumlu ilik, nakledildi. 28 gün naklin başarılı olup, olmadığı gözlenecek. Anne Yazıcı, umut dolu haftaya girdiklerini kaydetti. Yazıcı, "Nakil sürecine dair şu ana kadar ciddi bir sorun olmadı. Zamanımız zorlandığı anların dışında oyunla, kitapla, gülerek, eğlenerek geçiyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren benden alınan kök hücrelerin onun iliğine yerleşmeye başladığına dair emareler bekliyor olacağız. Umutlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız bizimle olsun. Ve evet artık saçları hızla dökülmeye başladı" dedi.
- Yaşam
- 30.04.2019
- Gazete
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