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’te 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ık serbest bırakıldı

’te ık, 10 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. , tarafından salıverildi.

Yok böyle karar

ÇOCUK tacizcisi, mahalleli tarafından yakalandı. le serbest bıraktı. Mehmet D. (29), iddiaya göre mahallede 10 yaşındaki bir kız çocuğunu markete gitme bahanesiyle yanına çağırdı. Apartmanın zemininde cinsel tacizde bulundu. Küçük kızın çığlıkları üzerine apartmana yönelenleri fark eden sapık kaçmaya başladı.

Vatandaşlar kısa kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı. Daha sonra ise polise teslim etti. Mehmet D. sorgulamak üzere karakola götürüldü Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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