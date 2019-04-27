Günümüzde evli çiftlerin yaşadığı kısırlık sorununa hala kesin bir çözüm bulunamıyor. Tüm dünyada bilim adamları bu hastalığı iyileştirecek bir tedavi yöntemi arıyor. Çinli bilim adamlarının yaptığı araştırma ise çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere umut vaat ediyor. Buna göre Çinli bilim adamları, XRCC1 isimli genin erkeklerde kısırlığa neden olduğunu vurguluyor. Bozulan bu gene yapılacak doğru müdahaleler ile kısırlığın erken dönemde tedavi edilebileceğini kaydediyor.
- Yaşam
- 27.04.2019
- Gazete
Kısırlık tarih olacak
- Saniye saniye kaydedildi! "Su içmeye gelmiştik" dediler ama...
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