Geçmişini asla unutmayan ünlü şef Nusret Gökçe, 23 Nisan'da Instagram hesabından 5-18 yaş arasındaki çocukların hepsini beklediğini, rakamda ve adette limit olmadığını duyurmuştu. Nusret verdiği sözü tuttu, tüm şubelerinde 47 bin 578 çocuğu ücretsiz ağırladı. Nusret gün boyu yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklar yemeklerini yedikten sonra Nusret ile fotoğraf çektirebilmek için yarışa girdi.
Şubelerindeki kalabalığın fotoğrafını yayınlanan Nusret fotoğrafın altına "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım" notunu düştü. Sosyal medyada da Nusret'e övgüler yağdı:
Helal olsun sana. Nusret sen artık benim için de özelsin.
Ben bu zatı eleştiriyordum. Şimdi kendisinden özür diliyorum.
Zenginleri gören var mı? Parayla yatıp parayla kalkanları gören var mı?
Kefenin cebi yok. Türkiye'deki zenginler de çocukları biraz görse iyi olmaz mı!
Şubelerindeki kalabalığın fotoğrafını yayınlanan Nusret fotoğrafın altına "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım" notunu düştü. Sosyal medyada da Nusret'e övgüler yağdı:
Helal olsun sana. Nusret sen artık benim için de özelsin.
Ben bu zatı eleştiriyordum. Şimdi kendisinden özür diliyorum.
Zenginleri gören var mı? Parayla yatıp parayla kalkanları gören var mı?
Kefenin cebi yok. Türkiye'deki zenginler de çocukları biraz görse iyi olmaz mı!
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