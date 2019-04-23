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Yönetmen Emin Alper açıkladı: Palu ailesi korku filmi oluyor

Yönetmen Emin Alper, Türkiye’de gündem olan Palu ailesi üzerine bir korku filmi yapmak istediğini açıkladı. Yasak aşk, cinayet, intikamın iç içe olduğu ailenin hikayesi dün sosyal medyada yine trend topic oldu.

Korkunç Palu
Türkiye 'Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'in kan donduran suçlarını atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te soluksuz izlemişti. Kocaeli'nde yaşayan Palu Ailesi'nin 2 cinayet bir cinayete azmettirme ve öz evlatları dahil, 4 çocuk ve baldızına tecavüz eden damat Tuncel Ustael'in akılalmaz hikayesine günlerce kilitlenmişti. Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden Palu ailesi, korku filmi oluyor. 30. Ankara Film Festivali'nde konuşan yönetmen Emin Alper, aile üzerine bir korku filmi yapmak istediğini açıkladı. Son filmi Kız Kardeşler ile 38. İstanbul Film Festival'nin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale ödülünü kazanan yönetmen Emin Alper, Müge Anlı'nın programına katılan Palu ailesini korku film olarak beyaz perdeye aktaracağını açıkladı.

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