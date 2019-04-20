ABD merkezli ulaşım şirketi Uber Tecnologies, sürücüsüz araç çalışmalarına son sürat devam ediyor. Şirket, sürücüsüz araç birimi için 1 milyar dolar yatırım alacak. Anlaşma kapsamında Uber'in sürücüsüz araç teknolojileri birimine Toyota Motor Corp ve Japonya merkezli araba parçaları tedarikçisi Denso Corp 667 milyon dolar, SoftBank Group'un yatırım kolu Vision Fund da 333 milyon dolar yatırım yapacak. ANLAŞMA IMZALANDI
Advanced Technologies Group (ATG) adı verilen söz konusu birimin 7.25 milyar dolar değere sahip olacağı ve birimin kendi yönetim kurulunun oluşturulacağı belirtildi. Yatırım anlaşması, Uber'in San Fransisco'daki genel merkezinde söz konusu şirketlerin temsilcileriyle imzalanırken; sürücüsüz taksiler ülkemizde sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:
● Uber taksici şiddetine son veriyor.
● Taksicilerimiz kimi dövecek?
Sinirlerini arabadan çıkarırlar herhalde!
● Dövecek Uber şoförü kalmayacak.
● Şoförle iki çift laf ediyor, rahatlıyordum. Konuşacak kimse kalmayacak artık...
● Taksi uzun yoldan götürürse, nasıl itiraz edeceğim!
Advanced Technologies Group (ATG) adı verilen söz konusu birimin 7.25 milyar dolar değere sahip olacağı ve birimin kendi yönetim kurulunun oluşturulacağı belirtildi. Yatırım anlaşması, Uber'in San Fransisco'daki genel merkezinde söz konusu şirketlerin temsilcileriyle imzalanırken; sürücüsüz taksiler ülkemizde sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:
● Uber taksici şiddetine son veriyor.
● Taksicilerimiz kimi dövecek?
Sinirlerini arabadan çıkarırlar herhalde!
● Dövecek Uber şoförü kalmayacak.
● Şoförle iki çift laf ediyor, rahatlıyordum. Konuşacak kimse kalmayacak artık...
● Taksi uzun yoldan götürürse, nasıl itiraz edeceğim!
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