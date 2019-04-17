Turizm cenneti Fethiye, korkunç bir kaza ile sarsıldı. Adres ise paraşüt atlayışlarının yapıldığı Babadağ'dı. Paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk (38), Pakistanlı turist Zarak Zaheer (27) ile Babadağ'dan atladı. Ancak paraşüt bin 100 metrede kapandı. Öztürk ile Zaheer feci şekilde kayalıklara çakıldı. Yoğun sis yüzünden ekipler bölgeye ulaşamadı. 21 saat sonra yardım ekipleri kaza yerine ulaştı. Cesetler, bulundukları yerden helikopterle çıkarıldı. Cenazeler morga kaldırılırken, geride yürek yakan görüntüler kaldı. Öztürk ile Zaheer'in atlayıştan saniyeler önce pistteki diğer pilotlarca fotoğraflandığı ortaya çıktı.

Cenazeler 21 saat sonra çıkarıldı. Geride ise ikilinin uçuştan saniyeler önce çekilen son fotoğrafı kaldı.