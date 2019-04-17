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Hukuk öğrencisi , 42'nci kattan atlayarak hayatına son verdi

Hukuk öğrencisi , 42'nci kattan atlayarak hayatına son verdi. Geride bıraktığı veda mektubu, yürekleri paramparça etti. Vasiyeti ise boynundaki kolyeyle gömülmekti..

Vedaname

Aysun Yurdunkulu (21) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bitirip avukat olmayı hayal etmişti. Ancak hayalini gerçekleştiremedi. , önceki gün 'nın Selçuklu İlçesi'ndeki bir plazaya gitti. 42. katta bulunan restoran kısmına müşteri gibi girdi. Bir süre sonra da seyir terasına geçerek aşağı atlamak istedi. Restoran çalışanları ise genç kızı engellemek için mücadele etti. Ancak Aysun, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak "Yaklaşmayın" dedi. Bıçakla kendisine zarar veren Aysun, daha sonra kendisini 42. kattan boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Talihsiz genç kızın çantasından çıkan veda mektubu ise acıyı daha da derinleştirdi.



VASİYETİNİ YAZMIŞ
Aysun, ailesine yazdığı mektubunda "Bazı yüklerle yaşamak zor" dedi. Mektupta ayrıca boynundaki kolyesiyle gömülmeyi vasiyet etti. Aysun'un cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, 'da defnedildi.
42. kattan atlayarak can veren Aysun'un çantasından, ailesine yazdığı veda mektubu çıktı.

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