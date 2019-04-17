Antalya'da yaşayan Sonat Emre (14) beş yıl önce halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz yavrunun lösemi olduğu anlaşıldı. Doktorlar, tek kurtuluşunun ilik nakli olduğunu açıkladı. Bunun üzerine ilik kampanyası başlatıldı. Yüzlerce kişi Sonat'ı kurtarmak için soluğu hastanede aldı. Ancak 10'da 10 uygun donör bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine Sonat'a babasından alınan 10'da 6 uyumlu ilikle nakil yapıldı. Operasyonun ardından müjdeli haber alındı. İlik, Sonat Emre'nin vücuduna uyum sağladı. Oğlunun sürecin başından itibaren "Baba senin iliğin bana tutacak, asla endişe etmiyorum" diye konuştuğunu aktaran Özcan, "İnsanların dualarıyla, inancımızla başardık. Ancak süreç henüz sona ermedi. Oğlumun bir yıl boyunca enfeksiyona karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi.
Sonat Emre, "En başından güzel haber alacağımıza inandım. Asla pes etmedim, hiçbir zaman kendimi bırakmamaya çalıştım" dedi.
Sonat Emre, "En başından güzel haber alacağımıza inandım. Asla pes etmedim, hiçbir zaman kendimi bırakmamaya çalıştım" dedi.
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