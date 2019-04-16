Hayallerinin peşinden gidip ABD'de üniversite okuyan genç kız, trafik kazasında can verdi. Cenazesi memleketi İzmir'e getirildi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, bir süre önce ABD'ye gitti. Los Angeles'taki UCLA Üniversitesi'ne girdi Ancak trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Doç. Dr. Kozak, İstanbul'da kızının cenazesini karşıladı. İlayda Kozak'ın cenazesi daha sonra uçakla İzmir'e götürüldü. Cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı. İlayda Kozak'ın cenazesi Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.
- Yaşam
- 16.04.2019
- Gazete
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