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'de da ölen üniversite öğrencisi İzmir’de toprağa verildi

’de üniversite okuyan , trafik sında hayatını kaybetti. İzmir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ah be İlayda
Hayallerinin peşinden gidip 'de üniversite okuyan genç kız, trafik sında can verdi. Cenazesi memleketi İzmir'e getirildi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, bir süre önce ABD'ye gitti. 'taki UCLA Üniversitesi'ne girdi Ancak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Doç. Dr. Kozak, 'da kızının cenazesini karşıladı. 'ın cenazesi daha sonra uçakla İzmir'e götürüldü. Cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı. İlayda Kozak'ın cenazesi Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

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