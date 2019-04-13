Annesini bıçakla yaralayan eski hostes gözaltına alındı. Olay dün İzmir'de yaşandı. Daha önce hosteslik yapan, ancak psikolojik sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığı öğrenilen Yeşim B. (38), annesi Emine B. (60) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Öfkelenen kadın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini karnının 3 yerinden yaraladı. Gürültüleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Yeşim B.'yi gözaltına alırken, kanlar içinde yerde yatan annesi Emine B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emine B. yaşam mücadalesi veriyor.
Emine B. yaşam mücadalesi veriyor.
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