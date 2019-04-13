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’de eski la annesine saldırdı

’de psikolojik sorunları olan eski , la annesine saldırdı. Talihsiz kadını karnından bıçakladı...

Hos'kes'
Annesini la yaralayan eski gözaltına alındı. Olay dün 'de yaşandı. Daha önce hosteslik yapan, ancak psikolojik sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığı öğrenilen Yeşim B. (38), annesi Emine B. (60) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Öfkelenen kadın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini karnının 3 yerinden yaraladı. Gürültüleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Yeşim B.'yi gözaltına alırken, kanlar içinde yerde yatan annesi Emine B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Emine B. yaşam mücadalesi veriyor.

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