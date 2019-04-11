Yerel seçimlerin ardından sandıklardan sürpriz isimler çıktı. Antalya Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıktan çıkan bir isim herkesi şaşırttı. Bir seçmen, Alanya Belediye Başkanlığı adaylığı kısmına, "Tek Başkan Süleyman Saba", Belediye Meclisi oy pusulasına da "Muhtar Pascal Nouma" yazdı. Seçmenin büyükşehir oyu geçerli sayılırken, diğer iki oyu geçersiz sayıldı. Gözler, Alanya'dan oy alan Pascal Nouma'ya odaklandı. Eski futbolcu, kendisine oy çıkan pusulayı Instagram hesabından paylaştı. Nouma, adının Beşiktaş'ın efasane başkanı Saba ile birlikte çıkmasının çok güzel olduğunu açıkladı. Ayrıca, "Muhtarlık niye ya, bari beni de başkan yazsaydınız. Şu anda muhtar olarak aldığım 1 oyu düşünüyorum" yazısını paylaştı. Bu paylaşıma beğeni yağdı. Takipçileri, "Parti kur oy verelim. Sana muhtarlık yakışır" gibi yorumlar yazdı. Oyu kullanan Kemal Cengiz isimli Beşiktaş taraftarı ise Nouma'yı Alanya'ya davet ederek, "Muhtarlığa alınma Pascal abi. Efsane Seba'nın yanında muhtar olmak büyük onurdur" ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlerde Alanya'da kendisine 1 oy çıkan Nouma, bu duruma çok sevindi. Söz konusu oy kullanan Beşiktaş taraftarı ise Nouma'yı Alanya'ya davet etti.
Yerel seçimlerde Alanya'da kendisine 1 oy çıkan Nouma, bu duruma çok sevindi. Söz konusu oy kullanan Beşiktaş taraftarı ise Nouma'yı Alanya'ya davet etti.
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