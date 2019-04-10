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'da 4 kadın muhtar adayı erkek rakiplerini solladı

’da 4 kadın, erkek rakiplerini solladı. Muhtarlığı kazanan hanımlar, görev için kolları sıvadı.

'Van'canına!

'da kadın muhtar sayısı 4'e çıktı. İpekyolu İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlık yapan Leyla Tanrıtanır, üçüncü kez güven oyu aldı. Kadın başarısı bununla sınırlı kalmadı. Esnaf muhtarlığını, el sanatları hocası muhtarlığını, ev hanımı de muhtarlığını kazandı. Meslekleri farklı olan 4 kadın muhtar, ortak yönlerinin mahallelerine hizmet etmek olduğunu açıkladı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen kadın muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı.



Erenkent Öznur Bingöl



Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına



Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam




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