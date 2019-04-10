Van'da kadın muhtar sayısı 4'e çıktı. İpekyolu İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlık yapan Leyla Tanrıtanır, üçüncü kez güven oyu aldı. Kadın başarısı bununla sınırlı kalmadı. Esnaf Nurten Sağlam Bahçıvan Mahallesi muhtarlığını, el sanatları hocası Melek Kına Kavurma Mahallesi muhtarlığını, ev hanımı Öznur Bingöl de Erenkent Mahallesi muhtarlığını kazandı. Meslekleri farklı olan 4 kadın muhtar, ortak yönlerinin mahallelerine hizmet etmek olduğunu açıkladı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen kadın muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı.







Erenkent Mahallesi Muhtarı Öznur Bingöl







Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına







Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam











