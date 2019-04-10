Ölüm salıncağı

Antalya Alanya'da restoran işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin kızı Merve Ela Yılmaz, bahçede oynamaya başladı. Ancak salıncak henüz bilinmeyen nedenle 5 yaşındaki kızın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Merve, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Merve, hayatını kaybetti. Kızın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Merve'nin cenazesi Bursa'da toprağa verilecek.
- Yaşam
- 10.04.2019
- Gazete
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