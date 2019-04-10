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Ölüm salıncağı

5 yaşındaki Merve, devrilen salıncağın altında kalarak can verdi

Ölüm salıncağı
Antalya Alanya'da restoran işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin kızı Merve Ela Yılmaz, bahçede oynamaya başladı. Ancak salıncak henüz bilinmeyen nedenle 5 yaşındaki kızın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Merve, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve Ünitesi'nde tedaviye alınan Merve, hayatını kaybetti. Kızın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Merve'nin cenazesi 'da toprağa verilecek.

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