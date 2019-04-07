Size 'Bakanca' aşkı görüyoruz

Denizli'de yaşayan iki genç, aşkın gücünü herkese kanıtladı. Motosiklet tamircisi 37 yaşındaki Osman Bakanca, yaklaşık iki sene önce doğuştan bedensel engelli Cahide Celebi ile tanıştı. Birbirini görür görmez aşık olan ikili, evlilik kararı aldı. Ancak Osman Bakanca'nın ailesi, bu ilişkiye karşı çıktı.
YURTTA BÜYÜDÜ
Ailesinin "Ya biz, ya o kız" restine aldırmayan genç adam, sevdiği kadınla evlenip mutluluğa adım attı. İkili, birbirlerine duyduğu aşkla herkesi duygulandırdı. 8 yaşından beri yurtta büyüyen Cahide, düğünden bir yıl sonra rahatsızlandı. Doktorlar, böbrek nakli olması gerektiğini açıkladı. Eşini iyileştirmek için böbreğini vermeye hazırlanan Osman Bakanca, dokuların uyumlu olmadığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Dokuz ay önce ağabeyi Önder Çelebi'nin böbreğiyle iyileşen Cahide, eşi Osman'ın dünyadaki tek varlığı olduğunu anlattı. Sevgi nedir ben Osman'da gördüm. Rüyamda görsem böyle bir sevgiye aşka inanmazdım. Şimdi gerçeğini yaşıyorum" ifadesini kullandı. Eşini çok sevdiğini söyleyen Osman Bakanca ise aşkını şu sözlerle anlattı: "O benim beynim, ben onun eli ayağıyım."
ERDOĞAN ÖZTÜRK
YURTTA BÜYÜDÜ
Ailesinin "Ya biz, ya o kız" restine aldırmayan genç adam, sevdiği kadınla evlenip mutluluğa adım attı. İkili, birbirlerine duyduğu aşkla herkesi duygulandırdı. 8 yaşından beri yurtta büyüyen Cahide, düğünden bir yıl sonra rahatsızlandı. Doktorlar, böbrek nakli olması gerektiğini açıkladı. Eşini iyileştirmek için böbreğini vermeye hazırlanan Osman Bakanca, dokuların uyumlu olmadığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Dokuz ay önce ağabeyi Önder Çelebi'nin böbreğiyle iyileşen Cahide, eşi Osman'ın dünyadaki tek varlığı olduğunu anlattı. Sevgi nedir ben Osman'da gördüm. Rüyamda görsem böyle bir sevgiye aşka inanmazdım. Şimdi gerçeğini yaşıyorum" ifadesini kullandı. Eşini çok sevdiğini söyleyen Osman Bakanca ise aşkını şu sözlerle anlattı: "O benim beynim, ben onun eli ayağıyım."
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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