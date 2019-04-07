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Ah be Furkan

’da otomobil, kamyona çarptı. da ölen ’ın için şehre gittiği ortaya çıktı.

AH BE FURKAN
Manisa'da dün meydana gelen da, Enis Karadağ'ın (29) kullandığı otomobil, kamyona çarptı. Sürücü Karadağ ile Furkan Baykan, İbrahim Tüfekli ve Gamze Telcan (31) araçta sıkıştı. Baykan ve Tüfekli'nin öldüğü belirlendi. Baykan ile Karadağ'ın için 'dan Manisa'ya gittikleri öğrenildi.




Furkan Baykan, 31 yaşındaydı. Kazada feci şekilde can verdi.

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