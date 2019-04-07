Ah be Furkan

Manisa'da dün meydana gelen kazada, Enis Karadağ'ın (29) kullandığı otomobil, kamyona çarptı. Sürücü Karadağ ile Furkan Baykan, İbrahim Tüfekli ve Gamze Telcan (31) araçta sıkıştı. Baykan ve Tüfekli'nin öldüğü belirlendi. Baykan ile Karadağ'ın bedelli askerlik için İstanbul'dan Manisa'ya gittikleri öğrenildi.
Furkan Baykan, 31 yaşındaydı. Kazada feci şekilde can verdi.
Furkan Baykan, 31 yaşındaydı. Kazada feci şekilde can verdi.
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