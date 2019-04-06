Cana'zi'var!

Evde cesedi bulunan kadının, katili kocası çıktı. Korkunç olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Kötü kokular gelen daireye giren polis, çekyatın altında kadın cesedi buldu. Cesedin yüz derisinin yüzüldüğü, el parmaklarının kesildiği ayrıca avuç içlerinin de kazındığı tespit edildi. Afganistan uyruklu Zivar G.R. şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden katil, olayı detaylı şekilde anlattı. Bir süre önce Najia Arabzai'yle tanıştığını ve onu ikinci eşi olarak aldığını belirtti.
Olay günü eşinin başka bir Afgan gence çıplak resimlerini attığını gördüğü iddiasında bulundu. Zivar G.R. "Yine resim göndermeye çalışırken yakaladım. Bir anda kendimi kaybettim. Onu boğarak öldürdüm." dedi. Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenilen katil tutuklandı.
Olay günü eşinin başka bir Afgan gence çıplak resimlerini attığını gördüğü iddiasında bulundu. Zivar G.R. "Yine resim göndermeye çalışırken yakaladım. Bir anda kendimi kaybettim. Onu boğarak öldürdüm." dedi. Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenilen katil tutuklandı.
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