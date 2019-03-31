Kocaeli Gebze'deki bir sünger fabrikasında dün akşam büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin şiddetiyle D-100 kara yolu trafiğe kapatıldı. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın sırasında ellerinde yanıklar oluşan fabrika çalışanlarından Halil Ateş'e olay yerine gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı. İçeride başka kişinin olmaması olası ölümlerin önüne geçti.
- Yaşam
- 31.03.2019
- Gazete
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