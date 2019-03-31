İstanbul'da mühendislik okuyan Hataylı Emre Durmuş (26), birkaç yıl önce eşyalarını sattı. Her şeyi geride bırakıp, dünya turuna çıktı. Norveç'teki Pulpit kayalıklarından Japonya'daki bir köye, Hindistan Varanasi'nden Latin Amerika'daki Amazonlar'a kadar birçok noktaya ayak bastı.

Şimdiye kadar tam 55 ülke dolaştı. Yolculuklarında binlerce insanla tanışan Durmuş, dünya turunda çekildiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi bulunan Durmuş, şu açıklamaları yaptı: "Hayatın bize dayattığı bazı kalıplaşmış yaşamları sorguladım. Bu kalıplaşmış yaşamların dışına çıkmak istedim.

Okurken aslında mühendis olmayı istemediğini fark ettim. Kendimi daha iyi eğitebileceğim bir yola çıkmak istedim. O da dünya turu oldu benim için."



Durmuş, 22 yaşında başladığı dünya turunu 5 yıldır sürdürüyor. "Otostop çekerek gittiğim ülkelerde çalışarak seyahat edebiliyorum" diyor.