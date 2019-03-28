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  • 28.03.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 11:19

ipucu sorusu 28 Mart: Bebeği taşımak için kullanılan ürünün adı nedir? Ödül 15 bin TL!

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 15 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak olan Hadi'nin ipucu sorusu ebeveynleri yakından ilgilendiriyor. Anne ve babalar bebeklerini rahatça taşıyabilmek için gövdelerine bir ürün takarlar. Hadi tarafından bu ürününi ismi soruldu. Peki, bebeği taşımak için kullanılan ürünün adı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Henüz yürüyemeyen bebeklerin sorunlarından biri de kucakta taşınmalarıdır. Annelerin işlerini biraz olsun hafifletebilmek için geliştirilen ve ebeveyn gövdesine monte edilebilen bebek taşıma aparatlarından haberiniz var mı? Peki; bebeği rahatça taşımanızı sağlayan bu taşıma ürününe ne isim verildiğini biliyor musunuz?" denildi. Peki, bebeği taşımak için kullanılan ürünün adı nedir? İşte 28 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (28 MART 2019)

Soru: Bebeği taşımak için kullanılan ürünün adı nedir?

Cevap: ANA KUCAĞI KANGURU

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.

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