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'da tanıtılan dünyanın ilk 'li tespihi yoğun ilgi gördü! Fiyatı dudak uçuklattı

Ev fiyatına tespih
İstanbul Jewelry Show'da tanıtılan dünyanın ilk 'li tespihi yoğun ilgi gördü. Tespih 350 bin liralık fiyatıyla da dikkat çekti. 100 karatlık beyaz ve siyah pırlanta taş ile yapılan 1 milyon lira değerindeki tavla da ın gözdelerinden oldu. Fuara 24 ülkeden bin 250 firma ve marka ile 120'yi aşkın ülkeden 30 bini aşkın mücevher sektörü profesyoneli katıldı.

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