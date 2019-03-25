İstanbul Jewelry Show'da tanıtılan dünyanın ilk Yasin-i Şerif'li tespihi yoğun ilgi gördü. Tespih 350 bin liralık fiyatıyla da dikkat çekti. 100 karatlık beyaz ve siyah pırlanta taş ile yapılan 1 milyon lira değerindeki tavla da fuarın gözdelerinden oldu. Fuara 24 ülkeden bin 250 firma ve marka ile 120'yi aşkın ülkeden 30 bini aşkın mücevher sektörü profesyoneli katıldı.
- Yaşam
- 25.03.2019
- Gazete
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